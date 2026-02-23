Napoli Half City Marathon da record | Crippa polverizza il primato italiano

Yeman Crippa ha stabilito un nuovo record italiano alla Napoli Half City Marathon, migliorando il suo precedente primato del 2022. La vittoria arriva dopo una corsa intensa, con il trentino che ha completato la gara in meno tempo rispetto alle precedenti edizioni. La manifestazione richiama molti appassionati e atleti, attratti dal livello elevato della competizione. Crippa, campione europeo di mezza maratona, si prepara ora per le prossime sfide internazionali.

Il trentino, campione Europeo di mezza maratona in carica, scrive di nuovo la storia e lo fa ancora una volta nella città partenopea, sgretolando il suo stesso primato italiano di mezza maratona e di gara Nuovo record italiano per Yeman Crippa alla Coelmo Napoli City Half Marathon. Il trentino, campione Europeo di mezza maratona in carica, scrive di nuovo la storia e lo fa ancora una volta nella città partenopea, sgretolando il suo stesso primato italiano di mezza maratona e di gara del 2022 con il tempo di 59:01. Un crono stellare che lo posiziona come seconda miglior prestazione europea di sempre, alle spalle dello svedese Andreas Almgren che a Valencia lo scorso ottobre ha fatto segnare 58:41. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Coelmo Napoli City Half Marathon, nuovo record italiano per Yeman CrippaYeman Crippa ha stabilito il nuovo record italiano alla Coelmo Napoli City Half Marathon, completando la gara in 59 minuti e 1 secondo.

Yeman Crippa, nuovo record italiano alla Coelmo Napoli City Half MarathonYeman Crippa ha stabilito un nuovo record italiano alla Coelmo Napoli City Half Marathon, fermando il cronometro a 59:01.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Presentata la Coelmo Napoli City Half Marathon 2026; Yeman Crippa show alla mezza di Napoli, è record italiano!; Napoli City Half Marathon 2026 con più di 10.000 partecipanti: la maratona dei record; Nella Sala Giunta del Comune di Napoli presentata laCoelmo Napoli City Half Marathon.

Coelmo Napoli City Half Marathon,la carica dei 10.000 runnersDI GUIDO INVERNIZZI Napoli, sopra a tutto e tutti, in grande forma, primi della classe, pronti, questa domenica 22 febbraio, a quel grande evento internazion ... ilgolfo24.it

Yeman Crippa, nuovo record italiano alla Coelmo Napoli City Half MarathonSeconda miglior prestazione europea di sempre ... msn.com

#ValerioSantoro Grandissimo Valerio Santoro alla Coelmo Napoli City Half Maraton StatoQuotidiano.it Stato Quotidiano Forum StatoQuotidiano Foggia - Alto Tavoliere - 5 Reali Siti StatoQuotidiano Manfredonia - Gargano - Basso Tavoliere di Giuseppe de Fi - facebook.com facebook

Yeman Crippa, un fenomeno alla Napoli Half Marathon: vittoria e primato italiano x.com