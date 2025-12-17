LIVE Roma-Sankt Pölten Champions League calcio femminile in DIRETTA | sfida tra i due fanalini di coda

Segui con noi la diretta della partita di Champions League femminile tra Roma e SKN St. Pölten. Un incontro importante tra due squadre alla ricerca di punti per migliorare la propria classifica. Aggiornamenti in tempo reale per non perdere nessuna emozione di questa sfida.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida fra Roma e SKN St.Pölten, valida per l’ultimo turno della UEFA Women’s Champions League 2025-2026. Nella sfida odierna si affrontano penultima e ultima nella classifica e per nessuna delle due c’è la possibilità di qualificarsi ai turni successivi, essendo arrivati all’ultima giornata dei gironi. La Roma si presenta a questa sfida in 17esima posizione, con un solo punto fatto, ottenuto nella quarta giornata contro l’ Oud-Heverlee Leuven, terminato 1-1. SKN St.Pölten, invece, 18esimo, con gli stessi punti delle giallorosse, ma con una differenza reti peggiore. Oasport.it

