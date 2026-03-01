Bologna convinto di Joao Mario | tesoretto in arrivo per la Juventus le cifre

Il Bologna sta valutando di riscattare il cartellino di Joao Mario al termine della stagione. Il portoghese sta dimostrando di essere un elemento rilevante per la squadra nelle prime settimane in Emilia. La società rossoblù tiene sotto osservazione le sue prestazioni, mentre si preparano a decidere sul futuro del giocatore. Le cifre dell’eventuale operazione sono ancora da definire.

Il Bologna potrebbe riscattare il cartellino di Joao Mario alla fine del campionato in corso con il portoghese che sta convincendo lo staff rossoblu in queste prime settimane in Emilia. Il Bologna vuole riscattare Joao Mario (Ansa Foto) – calciomercato.it Arrivato in prestito secco durante il calciomercato invernale con Emil Holm che ha fatto il percorso inverso, il laterale sta facendo bene agli ordini di Vincenzo Italiano risultando il migliore in campo in occasione di Bologna-Brann di Europa League. Considerato il fatto che De Silvestri lascerà il calcio giocato a fine stagione e che Holm verrà riscattato dalla Juventus, il Bologna avrà bisogno di un nuovo terzino destro per il prossimo campionato e l’idea sembra essere quella di proseguire con l’ex Porto che si sta inserendo al meglio all’interno dello spogliatoio. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

