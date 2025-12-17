Calciomercato Juve in arrivo un tesoretto da Joao Mario Come sarà reinvestito nella sessione di gennaio

La Juventus si prepara a incassare un'importante somma dalla cessione di Joao Mario, aprendo nuove possibilità di mercato. La dirigenza bianconera sta valutando come reinvestire questa cifra nella sessione di gennaio, con l'obiettivo di rafforzare la rosa e migliorare le prospettive stagionali. Ecco le ultime novità sul futuro del portoghese e i piani dei bianconeri.

: i bianconeri vogliono far cassa col portoghese. La Juventus è già al lavoro per reperire un tesoretto utile a finanziare i colpi di mercato in entrata durante la sessione di gennaio. Queste mosse sono ritenute necessarie per alzare il livello della rosa e, di conseguenza, l’asticella delle ambizioni per la squadra di Luciano Spalletti. I denari preziosi possono arrivare da quei giocatori che, per motivi differenti, non appaiono centrali nel progetto bianconero. A partire da Joao Mario, per il quale si attendono proposte concrete dopo la bocciatura palesata dagli appena 29 minuti in campo tra campionato e coppe concessi dal tecnico di Certaldo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

CALCIOMERCATO JUVE Rumors e Acquisti Confermati

Pagina 1 | Da Nico i soldi per il mercato: riscatto vicino, quanto incassa la Juve. Genoa-Perin: si scalda la pista - L’argentino ha convinto l’Atletico Madrid e Simeone: mancano 10 partite per ufficializzare il passaggio ai Colchoneros. tuttosport.com