Calciomercato Juve in arrivo un tesoretto da Joao Mario Come sarà reinvestito nella sessione di gennaio

17 dic 2025

La Juventus si prepara a incassare un'importante somma dalla cessione di Joao Mario, aprendo nuove possibilità di mercato. La dirigenza bianconera sta valutando come reinvestire questa cifra nella sessione di gennaio, con l'obiettivo di rafforzare la rosa e migliorare le prospettive stagionali. Ecco le ultime novità sul futuro del portoghese e i piani dei bianconeri.

: i bianconeri vogliono far cassa col portoghese. La  Juventus  è già al lavoro per reperire un  tesoretto  utile a finanziare i  colpi di mercato in entrata  durante la sessione di  gennaio. Queste mosse sono ritenute necessarie per alzare il livello della rosa e, di conseguenza, l’asticella delle ambizioni per la squadra di  Luciano Spalletti. I  denari preziosi  possono arrivare da quei giocatori che, per motivi differenti, non appaiono centrali nel progetto bianconero. A partire da  Joao Mario, per il quale si attendono proposte concrete dopo la  bocciatura palesata  dagli appena  29 minuti in campo  tra campionato e coppe concessi dal tecnico di Certaldo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

