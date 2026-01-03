Eliot Thelen, giovane talento della Primavera del Pescara, ha raccontato la sua esperienza a Crans-Montana durante il Capodanno. A 18 anni, ha descritto le difficoltà nel tentativo di scappare, sottolineando che il passaggio era bloccato e la situazione complicata. Le sue parole offrono uno sguardo diretto sulla sfida di muoversi in un contesto imprevisto, evidenziando la realtà di un giovane calciatore in circostanze inaspettate.

Il Messaggero ha intervistato oggi Eliot Thelen, 18 anni, giovane calciatore della Primavera del Pescara, che era andato a trascorrere il Capodanno a Crans-Montana. Era “Le Costellation”, dove la festa è diventata tragedia e oggi è fuori dall’ospedale, con lievi ustioni a una mano, ma profonde cicatrici psicologiche. Può raccontare quando è divampato l’incendio? «Eravamo dentro il locale io e i miei quattro amici, ballavamo, ci divertivamo. Poi all’improvviso ho visto il fuoco. Solo quello. Ma quando me ne sono accorto era già troppo tardi». A quel punto ha cercato di scappare? «Era complicato andare via, il passaggio era bloccato. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il giocatore della Primavera del Pescara a Crans-Montana: «Era complicato scappare, il passaggio era bloccato»

Leggi anche: Strage di Crans-Montana, tra i feriti anche un giocatore della Primavera del Pescara

Leggi anche: Giocatore della Primavera del Pescara ferito nell'incendio di Crans-Montana, in Svizzera: "Ho visto cose orribili"

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Crans-Montana, ferito calciatore giovanili Pescara; Strage Crans, tra i feriti giocatore del Pescara Primavera; Crans-Montana, il calciatore del Pescara: “Ho visto cose orribili, i miei amici lottano in ospedale”; Giocatore della Primavera del Pescara ferito nell'incendio di Crans-Montana, in Svizzera: Ho visto cose orribili.

Strage Crans, tra i feriti giocatore del Pescara Primavera - (askanews) – C’è anche un giocatore del Pescara Primavera tra i feriti nell’incendio scoppiato nel locale Le Constellation di Crans- askanews.it