Turisti italiani bloccati a Sharm El-Sheikh la Farnesina | Tutti i connazionali sono rientrati in Italia

La Farnesina ha comunicato che tutti i turisti italiani rimasti bloccati a Sharm El-Sheikh a causa delle cancellazioni dei voli per Napoli e Milano sono rientrati in Italia. La situazione è stata risolta e non ci sono più cittadini italiani in difficoltà nella località egiziana. Questo aggiornamento conferma il completo rientro dei turisti italiani coinvolti, garantendo la regolare ripresa dei loro spostamenti.

Rientrati in Italia i turisti bloccati a Sharm el-Sheikh dopo le cancellazioni dei voli per Napoli e Milano dei giorni scorsi. A dare la notizia è la Farnesina che in una nota ha fatto sapere di aver concluso l'emergenza consolare in Egitto.

