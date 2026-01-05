Caos aerei in Grecia la Farnesina | Sono 600 i turisti italiani bloccati a Sharm El-Sheik
A causa della chiusura dello spazio aereo greco, circa 600 turisti italiani sono attualmente bloccati a Sharm El-Sheik, in Egitto. La Farnesina sta intervenendo per fornire assistenza e gestire la situazione, che ha causato disagi ai viaggiatori in partenza o in transito. Restano in corso le operazioni per il ripristino dei voli e per garantire il supporto necessario agli italiani coinvolti.
La Farnesina sta fornendo assistenza agli italiani bloccati in Egitto dopo la cancellazione dei voli diretti a Milano per la chiusura dello spazio aereo greco. 🔗 Leggi su Fanpage.it
