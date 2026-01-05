Caos aerei in Grecia la Farnesina | Sono 600 i turisti italiani bloccati a Sharm El-Sheik

A causa della chiusura dello spazio aereo greco, circa 600 turisti italiani sono attualmente bloccati a Sharm El-Sheik, in Egitto. La Farnesina sta intervenendo per fornire assistenza e gestire la situazione, che ha causato disagi ai viaggiatori in partenza o in transito. Restano in corso le operazioni per il ripristino dei voli e per garantire il supporto necessario agli italiani coinvolti.

Farnesina: "Circa 600 italiani bloccati a Sharm El-Sheik per chiusura spazio aereo" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Farnesina: 'Circa 600 italiani bloccati a Sharm El- tg24.sky.it

Grecia paralizzata: spazio aereo chiuso per guasto radio - Spazio aereo Grecia chiuso per guasto radio torri Atene Macedonia. ilmetropolitano.it

Tra guasti e maltempo, aerei nel caos nel weekend: cosa è successo. Coinvolta anche Palermo https://qds.it/aeroporto-orio-al-serio-scalo-bergamo-disagi-ritardi-cancallazioni-palermo-trapani-motivo-trasporti/ - facebook.com facebook

Caos aereo a Orio al Serio: ritardi record, voli cancellati, passeggeri bloccati x.com

