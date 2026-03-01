bloccata a dubai una comitiva di aretini in crociera

Una comitiva di turisti aretini si trova bloccata nel porto di Dubai a bordo di una nave da crociera. La notizia ha generato preoccupazione tra i residenti e le famiglie della provincia di Arezzo, che attendono aggiornamenti sulla situazione. Al momento non ci sono dettagli su eventuali interventi o comunicazioni ufficiali riguardo alla permanenza del gruppo.

La Farnesina e le autorità consolari sono già state allertate per monitorare la situazione e studiare corridoi sicuri per riportarli a casa AREZZO – Ore di profonda apprensione ad Arezzo e in tutta la provincia per un folto gruppo di turisti rimasti intrappolati a bordo di una nave da crociera nel porto di Dubai. Quella che doveva essere una vacanza da sogno tra le perle del Golfo Persico si è trasformata in un incubo logistico e diplomatico a causa dell’improvvisa escalation bellica contro l’Iran, che ha reso la navigazione civile e il traffico aereo nell’area del tutto impraticabili. La comitiva aretina, composta da numerosi viaggiatori provenienti non solo dal capoluogo ma anche da centri come Sansepolcro e Civitella in Val di Chiana, era partita sabato scorso dall’aeroporto di Fiumicino. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Turisti aretini bloccati sulla nave da crociera nel porto di Dubai: cresce l'ansia delle famiglieArezzo, 1 marzo 2026 – Quella che doveva essere una settimana di relax si è trasformata in giorni di forte tensione.

Nave bloccata a Dubai, grande preoccupazione per turisti aretini fermi da ore

