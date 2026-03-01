Blitz di Trump | ucciso Khamenei Il regime iraniano è alle corde

Durante la serata è stato segnalato un blitz che ha portato alla morte di Khamenei, leader del regime iraniano. Le forze statunitensi e israeliane sono coinvolte nell’operazione. Nel frattempo, Teheran ha bombardato Qatar, Arabia Saudita, Emirati e Kuwait, causando il blocco di decine di italiani nelle zone colpite.

L’attacco di Israele e Stati Uniti contro l’Iran potrebbe cambiare definitivamente gli equilibri geopolitici in Medio Oriente. Teheran ha risposto lanciando missili contro le basi americane in Qatar, Kuwait, Bahrein ed Emirati Arabi Uniti e colpendo anche la Capitale saudita Riyad, mentre ad Abu Dhabi c’è stata la prima vittima. Il nuovo scontro con l’Iran ha scoperchiato un vaso di Pandora che rende ancora più profonda l’antica frattura fra musulmani sciiti e musulmani sunniti. L’isolamento internazionale di Teheran, capace di avere rapporti stretti soltanto con la galassia di movimenti e minoranze sciite tutte finanziate dall’Iran, appare sempre più evidente. 🔗 Leggi su Laverita.info

Ucciso Khamenei, ecco come potrà reagire quel che resta del regime iranianoÈ prematuro avere certezze, ma l’uccisione dell’Ayatollah Ali Khamenei, confermata da Donald Trump, e la prima reazione e i primi obiettivi dei...

Khamenei, Trump, Pahlavi e chi pensa a finanziare il post regime iranianoTra repressione interna, blackout informativo e minacce incrociate con Washington, la crisi iraniana entra in una nuova fase: Khamenei alza lo...

