Khamenei Trump Pahlavi e chi pensa a finanziare il post regime iraniano

Dopo aver ridotto l'accesso a internet in Iran, le tensioni tra le autorità e le opposizioni continuano a crescere. Recentemente, il leader supremo Ali Khamenei ha dichiarato in un intervento televisivo che il regime non si lascerà intimidire. La situazione politica si inserisce in un contesto internazionale complesso, con figure come Trump, Pahlavi e altri che discutono di possibili forme di sostegno o intervento nel post-regime iraniano.

Dopo aver isolato gli iraniani con il blackout di internet, la Guida suprema della Repubblica islamica, Ali Khamenei, ha detto ieri, in un discorso trasmesso in tv, che il regime non f. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Khamenei, Trump, Pahlavi e chi pensa a finanziare il post regime iraniano Leggi anche: In Iran dilagano le proteste contro il regime degli ayatollah e Trump avverte Khamenei: “Se userete la forza sui civili, colpiremo Teheran con forza inaudita” Leggi anche: Il regime iraniano minaccia i rifugiati politici in Italia Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Sabahi: ''Peggior incubo di Khamenei è fare la fine di Maduro, ma non fuggirà come Assad''; Ramin Bahrami: Spero si caccino gli ayatollah, ma non a ogni prezzo” (di G. Ucciero). Khamenei, Trump, Pahlavi e chi pensa a finanziare il post regime iraniano - Tra repressione interna, blackout informativo e minacce incrociate con Washington, la crisi iraniana entra in una nuova fase: Khamenei alza lo scontro, Trump resta imprevedibile e Reza Pahlavi prova a ... ilfoglio.it

Internet down in Iran. La tv di stato accusa Usa e Israele. Khamenei: "Trump pensi ai suoi problemi" - L'influencer Laura Loomer rivela che Reza Pahlavi, il figlio dell'ultimo Scià, sarà a Mar- huffingtonpost.it

Iran, continuano le proteste: oltre 60 morti. Khamenei: “Trump pensi ai suoi problemi”. Reza Pahlavi chiede l’intervento Usa - Continuano le proteste in Iran: i manifestanti sono tornati a gridare e marciare per le strade, mentre resta in vigore un blocco di Internet che sembra aver ... lapresse.it

Morte a Khamenei: scontri sanguinosi in 46 città dell'Iran portano al crollo del regime dei mullah

Prosegue la protesta in Iran: nuove manifestazione. E Khamenei attacca Trump Oltre 50 morti nelle proteste in Iran secondo le Ong. Scontri, repressione e blackout internet mentre Khamenei attacca Trump e l’Occidente. Appelli dall’esilio e tensioni diplomatic - facebook.com facebook

Buio sull'Iran, blackout di internet e telefoni dopo le proteste-fiume. Scontri e arresti, Khamenei: «Trump si occupi dei suoi problemi» @Corriere x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.