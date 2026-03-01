Ucciso Khamenei ecco come potrà reagire quel che resta del regime iraniano

L’uccisione dell’Ayatollah Ali Khamenei, confermata da Donald Trump, ha suscitato scalpore e apre a possibili sviluppi nelle dinamiche politiche in Iran. Per ora, non ci sono dettagli sulle modalità dell’attacco o sui responsabili, ma l’evento rappresenta un punto di svolta che potrebbe influenzare il corso degli eventi nel paese. La notizia ha fatto rapidamente il giro dei media internazionali, creando grande attenzione e incertezza.

È prematuro avere certezze, ma l’uccisione dell’Ayatollah Ali Khamenei, confermata da Donald Trump, e la prima reazione e i primi obiettivi dei missili della risposta iraniana ai massicci bomb ardamenti israelo-americani smentisc ono le roboanti minacce di ritorsioni d ello stesso Khamenei e dei generali dei Pasdaran che hanno assicurato morte e distruzione all’America e a Israele. Non era difficile proteggere Khamenei dentro un rifugio irraggiungibile dall e bombe americane Bunker Buster, che avrebbe dovuto essere pronto da anni, magari nelle profondità rocciose dei monti Elburz, ma pare che i Pasdaran non siano riusciti a proteggerlo. Se è così, è stata una sconfitta politica e militare che avrà enormi conseguenze sulla tenuta del regime islamico. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

Ali Khamenei, ecco chi era l’uomo che ha guidato l’Iran per oltre trent’anniDalla rivoluzione islamica al potere assoluto, il ritratto dell’uomo che ha plasmato il regime iraniano e gli equilibri del Medio Oriente. panorama.it

Khamenei, come è morto? Il raid congiunto e le 30 bombe sul bunker. «Il cadavere recuperato tra le macerie»Un’operazione militare congiunta di portata storica ha colpito il cuore pulsante della Repubblica Islamica uccidendo Khamenei. Guida ... msn.com

Il presidente Trump ha confermato la notizia della morte di Ali Khamenei, ucciso nell’attacco lanciato da Stati Uniti e Israele contro l’Iran. La foto del corpo della Guida Suprema mostrata al premier Netanyahu. Uccisi anche un consigliere di #Khamenei e il cap - facebook.com facebook

L’ayatollah Ali Khamenei era il dittatore più longevo al potere del mondo, fino alla bomba che lo ha ucciso oggi. Era il responsabile di una lunga serie di atrocità contro gli iraniani, contro i siriani, prima che contro gli israeliani o gli americani. La più sanguinosa x.com