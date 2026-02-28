sentiamo i missili sulla testa bigmama bloccata a dubai

La cantante BigMama si trova attualmente a Dubai, dove nelle ultime ore ha vissuto momenti di paura a causa dei missili che sono stati uditi nella zona. La cantante è rimasta bloccata in città e ha riferito di aver sentito i colpi provenire dall’alto, creando uno stato di allerta tra i presenti. Nessuna altra persona coinvolta o dettagli sulla situazione sono stati comunicati finora.

La cantante irpina racconta sui social la paura vissuta negli Emirati Arabi: volo dirottato e spazio aereo chiuso dopo l’escalation militare in Medio Oriente. L’artista ha condiviso con i suoi follower un messaggio carico di tensione e paura. “Stasera vi chiedo di darci una mano perché stiamo vivendo un incubo. Siamo tantissimi italiani in questa situazione, quindi dovete cercare di muovere tutte le forze possibili”, ha scritto. Secondo quanto raccontato dalla stessa cantante, il viaggio è stato improvvisamente interrotto durante il rientro. “Stamattina sono partita dall’aeroporto di Malé quando il nostro volo è stato dirottato nel deserto nei pressi di Dubai. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

