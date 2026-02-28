BigMama bloccata a Dubai dopo attacchi Iran | Continuiamo a sentire missili sulla testa Sono terrorizzata
BigMama, artista nota per le sue esibizioni, si trova attualmente bloccata a Dubai dopo che lo spazio aereo è stato chiuso a causa degli attacchi di USA e Israele contro l’Iran. Attraverso i suoi canali social, ha riferito di sentirsi terrorizzata e di vivere una situazione difficile, con continui missili che sembrano sorvolare la zona. La cantante ha chiesto aiuto e ha descritto la sua condizione come un incubo.
