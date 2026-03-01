A Milano, i fan di Bad Bunny hanno riscontrato problemi nell’acquisto dei biglietti attraverso i canali ufficiali, che si sono esauriti rapidamente. In risposta, molti si sono rivolti a piattaforme di rivendita online, dove sono emersi casi di truffe legate a biglietti falsi. La situazione ha portato a un aumento di segnalazioni di acquisti falliti e a dubbi sulla legittimità di alcuni annunci di vendita.

L'acquisto di biglietti per eventi di grande richiamo è divenuto un processo complesso e, nel caso di artisti con un'elevata domanda di mercato - come Bad Bunny - l'esaurimento rapido dei canali di vendita ufficiali sposta spesso l'utenza verso le piattaforme di rivendita online. Ed è proprio questo mercato, contraddistinto da domanda altissima e offerta limitata, ad essere terreno fertile per le truffe, l'ultima delle quali sta proliferando su Facebook, spesso nati apposta, e che sfrutta un falso link FanSale per rubare prima i soldi e poi i dati sensibili degli utenti. Il meccanismo, apparentemente semplice, è in realtà costruito con attenzione ai dettagli e punta a sfruttare due leve fondamentali: l'urgenza e la fiducia.

© Quifinanza.it - Biglietti per Bad Bunny a Milano: così funziona la truffa del falso FanSale

