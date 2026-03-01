Biglietti per Bad Bunny a Milano | così funziona la truffa del falso FanSale

Da quifinanza.it 1 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Milano, i fan di Bad Bunny hanno riscontrato problemi nell’acquisto dei biglietti attraverso i canali ufficiali, che si sono esauriti rapidamente. In risposta, molti si sono rivolti a piattaforme di rivendita online, dove sono emersi casi di truffe legate a biglietti falsi. La situazione ha portato a un aumento di segnalazioni di acquisti falliti e a dubbi sulla legittimità di alcuni annunci di vendita.

ticL'acquisto di biglietti per eventi di grande richiamo è divenuto un processo complesso e, nel caso di artisti con un'elevata domanda di mercato - come Bad Bunny - l'esaurimento rapido dei canali di vendita ufficiali sposta spesso l'utenza verso le piattaforme di rivendita online. Ed è proprio questo mercato, contraddistinto da domanda altissima e offerta limitata, ad essere terreno fertile per le truffe, l'ultima delle quali sta proliferando su Facebook, spesso nati apposta, e che sfrutta un falso link FanSale per rubare prima i soldi e poi i dati sensibili degli utenti. Il meccanismo, apparentemente semplice, è in realtà costruito con attenzione ai dettagli e punta a sfruttare due leve fondamentali: l’urgenza e la fiducia. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

biglietti per bad bunny a milano cos236 funziona la truffa del falso fansale
© Quifinanza.it - Biglietti per Bad Bunny a Milano: così funziona la truffa del falso FanSale

Allarme truffa del falso Cup, segnalazioni a Palermo: cosa fare e come funzionaCircola in questi giorni una pericolosa truffa che sfrutta il nome e l’affidabilità del Cup (Centro unico di prenotazione sanitaria) inducendo i...

La truffa della ballerina su WhatsApp: come funziona il falso “voto per Federica” e cosa rischiateSe ricevete un messaggio da parte di un vostro contatto WhatsApp che vi chiede «per favore» di votare per “Federica”, fornendo un link a un sito dove...

Tutti gli aggiornamenti su Bad Bunny.

Temi più discussi: 17 e 18 Luglio 2026: Bad Bunny Tribute Party; Dalle due date dei BTS a quelle di Bad Bunny, passando per l'emo dei La Dispute: i migliori concerti di giugno a Madrid.; Anche in Europa i fan dei Foo Fighters in coda per i biglietti; L'editoriale/ Gli effetti permanenti di un'Italia che attrae.

Biglietti concerto Bad Bunny, 17 luglio 2026 a Milano/ Dove acquistarli e prezzi: quello che devi sapereConcerto Bad Bunny 2026 a Milano, info biglietti: data, prezzi e portali ufficiali per l’acquisto. Biglietti concerto Bad Bunny a La Maura di Milano: la data Finalmente è aperta la vendita dei ... ilsussidiario.net

Bad Bunny sold out in pochi minuti, aggiunto secondo concerto all’Ippodromo: come acquistare i bigliettiÈ stata aggiunta un secondo concerto di Bad Bunny dopo che i biglietti per il 17 luglio 2026 sono andati sold out in pochi minuti. Ecco come acquistare i biglietti per il secondo concerto ... fanpage.it

Digita qui per trovare notizie e video aggiornati.