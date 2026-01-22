Allarme truffa del falso Cup segnalazioni a Palermo | cosa fare e come funziona

Recentemente sono emerse segnalazioni a Palermo riguardo a una truffa che utilizza il nome del Cup (Centro unico di prenotazione sanitaria). Questa frode invita le persone a contattare numeri telefonici a pagamento, causando perdite economiche. È importante conoscere i segnali di allerta e sapere come agire per proteggersi da queste pratiche ingannevoli. In questa guida, approfondiremo cosa succede e come comportarsi correttamente.

Circola in questi giorni una pericolosa truffa che sfrutta il nome e l'affidabilità del Cup (Centro unico di prenotazione sanitaria) inducendo i cittadini a contattare numeri telefonici a pagamento con grave danno economico. Numerose segnalazioni giunte ad Adiconsum Palermo Trapani, riferiscono.

