fermana il big match con il montecchio e la volata finale

Domenica pomeriggio, la Fermana si prepara a sfidare il Montecchio in una partita decisiva per la corsa ai vertici della classifica. La sfida si svolgerà in trasferta, con entrambe le squadre pronte a dare il massimo per ottenere punti fondamentali in questa fase cruciale del campionato. Le due formazioni si affronteranno in un match che promette emozioni e grande intensità.

Scorre veloce la lancetta delle ore verso le 15 di domenica prossima quando la Fermana sarà di scena in casa del Montecchio, in quello scontro diretto tanto atteso per giocarsi, momentaneamente, la testa della classifica. Ma da sottolineare è il fattore "momentaneamente" perché con qualsiasi risultato nulla sarà deciso. Dopo la sfida dello Spadoni 18 punti in palio ancora e dunque tutto sarà assolutamente da decidere ma soprattutto possibile. Un pareggio chiaramente rimanderebbe il tutto più avanti, un successo dei padroni di casa potrebbe pesare invece psicologicamente sulla Fermana che, dopo tante settimane a fare da lepre, si troverebbe nel ruolo di prima inseguitrice. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

