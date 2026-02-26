Un entusiasmo ritrovato cammin facendo da tutto l’ambiente canarino. Bisogna essere sinceri e dire che in estate c’era scetticismo inizialmente su quello che poteva essere il progetto Fermana in questa Eccellenza. La partenza in ritardo, legata alle incertezze estive, era sotto gli occhi di tutti. Ma poi molto è cambiato, fin dalla scelta di due figure provenienti da categorie differenti rispetto all’Eccellenza come il ds Sergio Filipponi e mister Augusto Gentilini. Il loro curriculum è stata una sorta di garanzia per la piazza che ha iniziato a credere in questa squadra. Inizio fisiologicamente a rilento (eliminazione al primo turno di Coppa) e porte girevoli nello spogliatoio per un organico che si definiva di settimana in settimana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Big match a Montecchio, 400 biglietti ai tifosi della Fermana

Al Recchioni va in scena il big match di Eccellenza. ’Giornata Canarina’, la Fermana chiama a raccolta i tifosi"Il tuo sostegno conta" e "Tutti allo stadio" sono i due slogan social scelti dalla Fermana per presentare la gara di domenica prossima con il...

Napoli, biglietti in vendita per il match contro il Verona ai tifosi non residenti in CampaniaSarà aperta la Curva Nord Inferiore al prezzo di 40 euro ogni biglietto per la partita di sabato 28 febbraio alle ore 18.

Temi più discussi: Big match Montecchio, scatta la corsa al biglietto; K Sport Montecchio la ribalta con la Jesina. E si prepara al big match con la capolista; Fine della corsa in Coppa, Montecchio ai quarti e Narnese ora testa sulla salvezza; COPPA ITALIA. K-Sport travolgente nell'andata contro la Narnese.

Promozione A, le ultime dai campi: attesa per il big match Montecchio-PortualiLa ventottesima giornata del girone A di Promozione scatta sabato (ore 16) con quattro anticipi destinati a delineare con maggior precisione gli scenari tanto in ottica playoff quanto in chiave ... youtvrs.it

Eccellenza, anticipo per la Jesina. Big match Trodica-MontecchioANCONA – Chi sarà l’antagonista principale della Fermana in Eccellenza? Domenica 8 febbraio ne sapremo di più. Il sesto turno del girone di ritorno prevede l’atteso scontro diretto tra Trodica e ... centropagina.it

L’Isweb Avezzano Rugby alla prova Verona: domenica il big match allo stadio Trombetta. Mammone: “Siamo consapevoli delle nostre qualità” https://www.terremarsicane.it/lisweb-avezzano-rugby-alla-prova-verona-domenica-il-big-match-allo-stadio-trombett - facebook.com facebook

Arezzo, la settimana del big match. Squadra al lavoro, primo giorno per Viviani x.com