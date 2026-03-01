Big Mama bloccata a Dubai il disperato appello sui social | Sentiamo i missili sulla testa fateci tornare a casa | VIDEO

La cantante Big Mama si trova a Dubai, dove è rimasta bloccata a causa della chiusura degli spazi aerei decisa dopo l’attacco tra Israele e gli Stati Uniti all’Iran. La artista ha diffuso un appello sui social, chiedendo di poter tornare a casa mentre si sente il rumore di missili nell’area. Un video mostra la sua richiesta di aiuto in una situazione di incertezza.

La cantante Big Mama è bloccata a Dubai, a causa chiusura degli spazi aerei decretata in seguito all'attacco di Isarele e Usa all'Iran. L'interprete, visibilmente preoccupata, ha lanciato un disperato appello sui social: "Stasera vi chiedo di darci una mano perché stiamo vivendo un incubo. Siamo tantissimi italiani in questa situazione quindi dovete cercare di muovere tutte le forze possibili. Stamattina sono partita dall'aeroporto di Malè quando il nostro volo è stato dirottato nel deserto nei pressi di Dubai.

Big Mama bloccata a Dubai: “Sentiamo i missili sulla testa, un incubo. Sono terrorizzata, voglio solo tornare a casa”“Ciao ragazzi, stasera vi chiedo di darci una mano, perché stiamo vivendo un vero incubo.

Bib Mama bloccata a Dubai: "Sentiamo i missili sulla testa, un incubo""Ciao ragazzi, stasera vi chiedo di darci una mano, perché stiamo vivendo un vero incubo.

