Champions League Inter l’allarme europeo | il prezzo della coppa pesa sulla corsa scudetto

L'Impegno nelle competizioni europee sta influenzando la corsa allo scudetto dell'Inter, con il peso delle coppe che mette a dura prova energie, ambizioni e rendimento in campionato. Napoli e Inter si trovano ad affrontare una sfida doppia, tra prestigio internazionale e obiettivi nazionali, evidenziando le difficoltà di gestire un calendario così impegnativo.

Inter News 24 Champions League Inter e Napoli, l’allarme europeo: il peso delle coppe tra energie, ambizioni e campionato. La stagione delle squadre italiane impegnate su più fronti torna a sollevare un tema ricorrente: il costo, in termini di energie e continuità, delle notti europee. È questo il filo conduttore dell’analisi proposta dalla Gazzetta dello Sport, che prende spunto dalla recente esperienza dell’ Inter e dal percorso delle big di Serie A tra campionato e Champions League. Secondo la Rosea, la lezione lasciata dalla scorsa annata nerazzurra è ancora attuale: spingersi troppo vicino al “sole” della Champions può comportare il rischio di pagare dazio anche sul fronte domestico. Internews24.com

