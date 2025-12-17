Power of Muay Thai 7 | a Bari l’evento imperdibile per gli appassionati di sport da combattimento
Bari si appresta ad ospitare Power of Muay Thai 7, un evento imperdibile dedicato agli appassionati di sport da combattimento. Un appuntamento di rilievo che riunisce atleti e appassionati di Muay Thai, offrendo spettacoli emozionanti e momenti di grande interesse per gli amanti delle arti marziali.
Bari si prepara ad accogliere Power of Muay Thai, l’evento di riferimento per tutti gli appassionati di arti marziali e in particolare, della Muay Thai. L’appuntamento è fissato per Sabato 20 dicembre presso il Palamartino, teatro di una giornata all’insegna dell’adrenalina e dello spettacolo. 🔗 Leggi su Baritoday.it
