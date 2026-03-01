Bezzecchi | Dopo l' errore di ieri era fondamentale riscattarsi

Marco Bezzecchi ha affrontato la gara lunga dopo l’errore commesso ieri, cercando di riprendersi la scena. In un contesto in cui si fanno largo soprattutto le sprint, la sua prestazione ha rappresentato un momento importante, offrendo una risposta chiara e diretta sulla pista. La competizione si è conclusa con un risultato che testimonia la volontà di riscattarsi, senza lasciarsi influenzare dagli eventi precedenti.

In un contesto dominato dalle sprint, la gara lunga ha restituito a Marco Bezzecchi una risposta immediata e convincente. Partito dalla pole position, il pilota romagnolo ha imposto il ritmo fin dall’avvio, guidando per tutti i 26 giri e centrando una vittoria che arriva come prova di maturità e lucidità nelle fasi decisive della stagione. La RS-GP di Aprilia, sostenuta da un team accurato e da una strategia mirata, ha occupato quattro delle prime cinque posizioni, a testimonianza del potenziale espresso dalla casa di Noale in un circuito che esige precisione e controllo delle uscite di curva. La gestione delle gomme è stata uno degli elementi chiave, consentendo al pilota di mantenere un ritmo elevato senza cedere terreno agli avversari in condizioni particolarmente impegnative per le mescole. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Contenuti utili per approfondire Bezzecchi

