Bezzecchi | Un piccolo errore ma è facile passare a coglione

Nel Gran Premio di Thailandia a Buriram, Marco Bezzecchi ha ottenuto la Pole Position e ha guidato la Sprint con continuità, dimostrando un ritmo forte. Durante la gara, ha commesso un piccolo errore che ha rallentato la sua corsa, ma ha comunque mantenuto un buon passo. La sua performance si è svolta davanti al pubblico, con momenti di tensione e passaggi decisivi.

Nel GP di Thailandia, Buriram, Marco Bezzecchi ha mostrato subito un ritmo incisivo, conquistando la Pole Position e guidando la Sprint con costanza prima di un imprevisto che ha spezzato l’inerzia della giornata. La dinamica di una pista impegnativa e la gestione della gomma hanno accompagnato ogni movimento, offrendo un quadro di grande intensità e lezioni pratiche per il prosieguo del weekend. La performance iniziale ha valorizzato l’inizio preferenziale di Bezzecchi, che ha dominato le prime fasi e ha dato seguito al confronto con Marc Márquez. Il tentativo di mantenere la leadership per salvaguardare la gomma anteriore è stato guidato dal desiderio di sfruttare il potenziale del pacchetto, soprattutto in una pista dove la scia può favorire i tempi ma al tempo stesso esporre a rischi maggiori. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

