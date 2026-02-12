Bernardo Silva Juve l’annuncio di Guardiola in conferenza spegne i sogni bianconeri? Cosa ha detto

Guardiola ha confermato in conferenza che Bernardo Silva non sarà un giocatore della Juventus. Il tecnico del Manchester City ha spiegato che il portoghese non è in vendita e che resta un elemento importante per il suo team. La notizia mette fine alle speranze dei bianconeri di portare il trequartista in Italia questa estate.

sul trequartista portoghese. Le parole di Pep Guardiola in conferenza stampa suonano come una sentenza definitiva, capace di scuotere i sogni di mercato di mezza Europa. Il tecnico del Manchester City ha blindato pubblicamente il suo pupillo con una dichiarazione d'amore tattico che lascia poco spazio alle interpretazioni: « Bernardo Silva è insostituibile. Quando Bernardo non gioca lì, dobbiamo giocare con un altro sistema. È insostituibile ». Per Guardiola, il portoghese non è un semplice ingranaggio, ma il cuore pulsante del suo calcio.

