L’eliminazione di Inter e Napoli dalla Champions League, insieme alla sconfitta della Juventus contro il Galatasaray, ha alimentato discussioni e polemiche. Solo l’Atalanta è riuscita a superare il Borussia Dortmund, grazie a una prestazione sorprendente. Fabio Caressa ha commentato la situazione, affermando che certi aspetti sono evidenti e non si possono negare.

Inter e Napoli fuori dalla Champions, Juventus eliminata tra polemiche arbitrali contro il Galatasary, solo un’Atalanta straordinaria è riuscita a ribaltare il Borussia Dortmund. Il bilancio europeo delle italiane accende il dibattito. A Sky il confronto tra Fabio Caressa e Beppe Bergomi è stato acceso, soprattutto su un punto: si può parlare di flop? L’Inter, finalista della scorsa edizione, è caduta contro il Bodo Glimt nel doppio confronto, incassando cinque gol tra andata e ritorno. Il Napoli, Campione d’Italia, ha chiuso addirittura al 30° posto su 36 nella fase a girone unico, mancando anche l’accesso ai playoff dopo il passo falso con il Copenaghen. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Inter, Fabio Caressa spiana Beppe Bergomi: "Non puoi negarlo"

Bergomi critico con Caressa su Inter e Napoli: “Non puoi dire una cosa del genere. È scorretto”L'ex difensore nerazzurro e il giornalista discutono sul percorso in Champions della finalista della scorsa edizione e dei Campioni d'Italia.

Inter, Caressa e Bergomi discutono l'eliminazione Champions: il botta e risposta negli studi SkyUn dibattito acceso sull’eliminazione dall’Europa ha catturato l’attenzione negli studi Sky Sport, dove le valutazioni sull’Inter hanno acceso una...

