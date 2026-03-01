Bergomi osanna Dimarco | Stagione straordinaria ma non è la sola Chivu lo considera importante

Un ex capitano dell’Inter ha elogiato le prestazioni di un esterno nerazzurro, definendole straordinarie e sottolineando che questa non è l’unica stagione di successo per il giocatore. Le dichiarazioni si concentrano sulla valutazione delle performance recenti e sul ruolo importante che il calciatore ricopre in squadra. Le parole sono state pronunciate nel corso di un intervento pubblico.

