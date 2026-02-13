Bergomi | Chivu ha coraggio Lautaro è storia Dimarco? L' anno scorso era meno continuo e spensierato

Beppe Bergomi ha commentato oggi la sfida tra Inter e Juventus, sottolineando come Chivu dimostri coraggio e Lautaro abbia ormai scritto la sua storia in nerazzurro. L’ex capitano nerazzurro ha anche parlato di Dimarco, ricordando che lo scorso anno era meno costante e più spensierato. Bergomi, dal fronte della capolista, ha detto di apprezzare il modo diretto di comunicare di Cristian Chivu e ha aggiunto che con Spalletti i bianconeri hanno finalmente espresso tutto il loro potenziale.

Non dimenticherà mai quei pochi passi nella storia a San Siro, con gli occhi del mondo addosso e la fiaccola in mano, accanto a un amico e rivale di una vita come Franco Baresi. Beppe Bergomi, tedoforo nel giorno della cerimonia di apertura dei Giochi invernali dentro il suo stadio, ha misurato da vicino la grandezza dell'Olimpiade: "Non avevo mai provato una sensazione simile in vita mia, ho incontrato atleti incredibili - racconta adesso -: è stato bello per la città che un pezzo di Milan e un pezzo di Inter fossero uniti, il resto l'ha fatto la voce magica di Andrea Bocelli". Mentre surfa in tv tra una gara di short track e una di slittino, torna a parlare di Inter-Juve "perché anche il derby d'Italia è storia".