Bergomi analizza | L’Inter è gruppo c’è un aspetto più importante nella squadra di Chivu Anche con Inzaghi…
Inter News 24 L’ex difensore e capitano dell’Inter, Beppe Bergomi, ha analizzato il momento dei nerazzurri dopo il successo contro il Como. Intervenuto nel corso di Sky Calcio Club, Beppe Bergomi parla dell’Inter e della vittoria contro il Como, analizzando il momento dei nerazzurri di Chivu e facendo riferimento alle stagioni passate con Inzaghi. CALHANOGLU? – « Penso che abbia fatto 3 gol da quella mattonella. L’Inter è gruppo, è sempre stata squadra, mi viene in mente quando Esposito fa gol in Coppa Italia come esultano tutti quelli della panchina, come abbracciano Luis Henrique, che anche io avevo tanti dubbi, se poi me li tolgono meglio ». 🔗 Leggi su Internews24.com
