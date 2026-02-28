I canoni idroelettrici Partita vinta con le aziende Alla Valtellina 120 milioni

La Cassazione ha confermato la decisione della Regione Lombardia di ottenere 120 milioni di euro dalla gestione dei canoni idroelettrici e dell’energia gratuita in Valtellina. La sentenza riguarda le controversie tra le autorità regionali e le aziende coinvolte, che avevano contestato le modalità di calcolo e applicazione delle tariffe. La decisione definitiva favorisce le istanze della regione, portando risorse significative nella zona.

La Cassazione dà ragione a Regione Lombardia: canoni ed energia gratuita porteranno in Valtellina 120 milioni di euro. "In provincia di Sondrio - dichiara l'assessore regionale Massimo Sertori - arriveranno 78 milioni di euro di canoni arretrati e 43,1 milioni di euro di energia gratuita. Dopo anni di battaglie legali le sentenze delle Sezioni unite della Cassazione hanno dato ragione in via definitiva alla Regione, pertanto, a breve, gli operatori idroelettrici dovranno corrispondere le somme accumulate e non versate, e verrà regolarizzato il conferimento delle risorse ai territori". Nei giorni scorsi sono state pubblicate le sentenze della...