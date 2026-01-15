Cantiere sigillato e doccia decontaminante per gli operai | così si rimuove l’amianto alle piscine Italcementi

Per la rimozione dell’amianto nelle piscine Italcementi di Bergamo, è stato installato un cantiere sigillato e una doccia decontaminante per gli operai. Durante i primi mesi, l’azienda ha aggiornato le procedure di bonifica, garantendo comunque il rispetto delle tempistiche previste per la chiusura e la riapertura dell’impianto. Questo intervento mira a garantire la sicurezza e la conformità alle normative vigenti.

Bergamo. Nei primi mesi di lavori l'impresa ha dovuto aggiornare la pianificazione delle bonifiche, ma le tempistiche di chiusura del cantiere e di riapertura dell'impianto non sarebbero in dubbio. All'apertura, lo scorso luglio, era stata subito accertata la presenza di amianto nel controsoffitto della struttura delle piscine Italcementi: il materiale cancerogeno era nascosto nei pannelli di copertura delle vasche, ma è stato ritrovato anche nelle tubazioni interrate sotto le tribune. L'andamento delle operazioni di bonifica, annuncia il Comune, rimane in linea con la programmazione prevista. "Non emergono ritardi rispetto alla data di fine lavori – annuncia l'assessore alla Rigenerazione Urbana Francesco Valesini -.

