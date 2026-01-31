Il Paris FC ha pareggiato 2-2 nel recupero contro il suo avversario, lasciando ancora una volta De Zerbi con l’amaro in bocca. Dopo l’eliminazione in Champions, arrivata con il gol di Trubin al 98’, anche in campionato la squadra non riesce a trovare la vittoria e si fa rimontare all’ultimo minuto. La partita si è conclusa con un pareggio che lascia molte polemiche e poche certezze.

Serviva la vittoria al Marsiglia di De Zerbi per scacciare lo spettro della crisi, dopo l'eliminazione dalla Champions League. Ma anche contro la neopromossa Pfc, la beffa è arrivata nei minuti di recupero. Mercoledì con il gol al 98' del portiere del Benfica che ha spinto fuori i marsigliesi dai primi 24 posti europei, dopo il tonfo a Bruges (3-0). Stasera con il rigore di Kebbal a tempo regolamentare scaduto, vanificando il doppio vantaggio degli ospiti a firma di Greenwood, su rigore, e Aubameyang, prima della riduzione dell'ex viola Ikoné. Nel primo tempo il Pfc non aveva mai inquadrato un tiro e il Marsiglia, molto nervoso nel gioco, era passato davanti con il penalty ottenuto e trasformato dall'inglese. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Altra beffa per De Zerbi: il Paris FC fa 2-2 nel recupero

