Il Pordenone Fc vince ancora e accorrcia le distanze dalla vetta
Il Pordenone Fc ottiene la terza vittoria consecutiva grazie a un successo per 1-0 contro il Rive Flaibano. Al “Bottecchia”, il gol decisivo di Borsato, di testa su calcio d’angolo di Filippini, permette ai neroverdi di ridurre le distanze dalla vetta della classifica, consolidando il proprio cammino in campionato.
Terza vittoria consecutiva per il Pordenone. I ramarri hanno battuto per 1-0 il Rive Flaibano. Al “Bottecchia” decisivo il gol in avvio di gara di Borsato, abile a insaccare di testa il calcio d’angolo battuto da capitan Filippini. Prima frazione di occasioni neroverdi (palo di Colombera), ma il. Pordenonetoday.it
++ UNA BORSA DI STUDIO DA 2MILA EURO ++ https://www.friulioggi.it/friuli/elena-defend-vince-borsa-studio-dedicata-infermieristica-12-dicembre-2025 #friuli #pordenonenews - facebook.com facebook