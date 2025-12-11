Comicon 2026 Leo Ortolani sarà il nuovo Magister | al via le prevendite dei biglietti annunciati i primi ospiti ufficiali

Il Comicon 2026 si prepara a sorprendere, con Leo Ortolani come nuovo Magister e le prevendite dei biglietti già aperte. Dopo il grande successo dell'edizione 2025, l’evento si conferma come uno degli appuntamenti più attesi nel mondo del fumetto, annunciando i primi ospiti ufficiali e promettendo un’edizione ricca di sorprese e innovazioni.

