Comicon 2026 Leo Ortolani sarà il nuovo Magister | al via le prevendite dei biglietti annunciati i primi ospiti ufficiali

Il Comicon 2026 si prepara a sorprendere, con Leo Ortolani come nuovo Magister e le prevendite dei biglietti già aperte. Dopo il grande successo dell'edizione 2025, l’evento si conferma come uno degli appuntamenti più attesi nel mondo del fumetto, annunciando i primi ospiti ufficiali e promettendo un’edizione ricca di sorprese e innovazioni.

L'edizione 2025 del Comicon è stata un enorme successo. La fiera del fumetto, che di anno in anno ha conquistato sempre più credibilità dal punto di vista nazionale ed. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Comicon 2026, Leo Ortolani sarà il nuovo Magister: al via le prevendite dei biglietti, annunciati i primi ospiti ufficiali

