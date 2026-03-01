’Bassani110’ | tanti eventi a Ferrara tra un doc libri e giornate di studi

A Ferrara si sono svolti numerosi eventi organizzati dalla Fondazione Giorgio Bassani per celebrare i 110 anni dalla nascita dello scrittore e poeta. La manifestazione ha incluso un documentario, incontri con autori e giornate di studio dedicate alla figura di Bassani. La fondazione, istituita nel 2002, ha promosso queste iniziative con l’obiettivo di mantenere viva la memoria dello scrittore.

Bassani110. Una sigla ma anche un raccoglitore di eventi, che la Fondazione Giorgio Bassani – nata nel 2002 per onorare e mantenere viva la memoria di Giorgio Bassani – ha messo in campo a 110 anni dalla nascita del poeta e scrittore. Nato a Bologna, ma cresciuto e visceralmente legato a Ferrara, Bassani ha ottenuto nel 1956 il Premio Strega, concorrendo con le 'Cinque storie ferraresi' ed è stato autore di grandi romanzi, ancora oggi studiati nelle scuole italiane, come 'Il giardino dei Finzi-Contini' e 'Gli occhiali d'oro'. Centrale, in questo anno di celebrazioni, è un convegno internazionale che si terrà a Ferrara, a Palazzo Naselli-Crispi (sede del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara), mercoledì 4 marzo, dalle 15 alle 19, e giovedì 5 marzo, dalle 9 alle 13.