Corniolo si anima col Villaggio di Natale tra eventi per bambini e tanti concerti

Dal 13 dicembre, Corniolo si trasforma nel suggestivo Villaggio di Natale, giunta alla sua terza edizione. Grazie a un finanziamento PNRR, il paese si anima con eventi per bambini, concerti e incontri con Babbo Natale, offrendo un'atmosfera natalizia ricca di magia e divertimento per tutta la famiglia.

Parte sabato 13 dicembre a Corniolo la terza edizione del "Villaggio di Natale”, manifestazione realizzata grazie ad un finanziamento Pnrr - Bando Borghi durante la quale Corniolo diventerà un vero e proprio villaggio in cui sarà possibile incontrare Babbo Natale e i suoi aiutanti.Come in. Forlitoday.it

Cornigliano, torna il Villaggio di Babbo Natale a Villa Bombrini - Genova – Apre oggi le porte il tradizionale Villaggio di Babbo Natale nel parco di Villa Bombrini, a Cornigliano, organizzato dal Comune di Genova, con il sostegno di Società per Cornigliano e ... ilsecoloxix.it

Natale al lago. Tavernola diventa il palcoscenico per il Villaggio di Natale. C’è anche il presepe subacqueo. - S ulle sponde del Lago d’Iseo, dove l’acqua riflette le luci dell’inverno e il borgo si stringe attorno alla sua chiesa, Tavernola Bergamasca si prepara a vivere un dicembre di emozioni. ecodibergamo.it

Anima Nerazzurra added a new photo. - Anima Nerazzurra - facebook.com facebook