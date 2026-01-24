Lo stile da intellettuali si distingue per elementi classici come blazer di tweed, maglie dolcevita, cartelle di cuoio e una vasta selezione di libri. Se un tempo la Dark Academia dominava le mode, oggi si privilegiano look più sobri e autentici, che riflettano un senso di raffinatezza e semplicità. Un modo di vestirsi che valorizza l’eleganza senza eccessi, puntando sulla qualità e sulla cura dei dettagli.

C’era una volta l’estetica chiamata Dark Academia a dettare tendenza. Acqua passata. Ora si fa molto più sul serio. Non si tratta solo di immagine ma, almeno sembra, quello che si cerca è un po’ più di sostanza e di profondità. Si presenta così lo stile che è stato definito Poetcore e che richiama alla mente il modo di vestire e in un certo senso anche di approcciarsi alla vita degli intellettuali. Quest’estetica introspettiva e poco appariscente è stata infatti inserita dal social network Pinterest nel suo annuale report Pinterest Predicts che fa il punto su ciò che il pubblico cerca sulla piattaforma e quindi prevede quali sono le tendenze più forti in arrivo. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Tra blazer di tweed, maglie dolcevita, cartelle di cuoio e tanti libri, lo stile da intellettuali fa tendenza

Leggi anche: Il dettaglio di stile che fa la differenza. 5 outfit di tendenza da provare ora

Leggi anche: A collo alto come Matilde Gioli: 10 maglie dolcevita effetto “second skin” per copiare il suo look

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: ZEGNA: L’ARMADIO COME EREDITA’, LA MODA COME MEMORIA VIVA; Jo Squillo: Dunhill, la collezione menswear Fall-Winter 2026/2027; Paul Smith FW26: quando l’archivio si riaccende e la sartoria guarda avanti; Gli highlights della Milano Fashion Week Uomo 2026.

Prendete nota: questi sono i 5 capispalla che daranno il benvenuto alla primaveraIl momento di riporre cappotti pesanti e piumini è quasi arrivato. In fatto di capispalla lo sguardo è già rivolto verso i trend e i must-have della prossima Primavera, da acquistare adesso per non ... grazia.it

L'outfit regale di oggi: Letizia di Spagna e quella giacca scelta decisamente non a casoIl recentissimo outfit, sfoderato per la sua ultima uscita pubblica, ne è l’ennesima testimonianza. La moglie di re Felipe ha infatti scelto di indossare una raffinata giacca in tweed dai toni ... vanityfair.it

Eleganza decisa, carattere contemporaneo e dettagli che fanno la differenza Questo outfit firmato Chiara Boni è la dimostrazione che il classico può diventare sorprendentemente moderno: il blazer stampato effetto tweed nei toni sofisticati del grigio e nero a - facebook.com facebook