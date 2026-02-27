Il Cosmocare CUS Pisa si prepara ad affrontare il derby di Pontedera con rinnovata fiducia, dopo aver ottenuto la quarta vittoria in cinque partite sotto la guida di Luca Martini. La squadra, che fino a poco tempo fa si trovava in fondo alla classifica, ha ora raggiunto a quota 12 punti Carrara Legends e Viareggio. Il match si giocherà in DR1.

Pisa, 26 febbraio 2026 – Alla quarta vittoria in cinque gare della nuova gestione tecnica di Luca Martini, il Cosmocare CUS Pisa, dopo essere stato in fondo alla classifica da solo per quasi tutta la stagione, ha decisamente invertito la rotta, raggiungendo a quota 12 Carrara Legends e Viareggio. A otto turni dalla conclusione, le tre squadre all’ultimo posto, con Castelfranco e CMB Carrara, sono ora in lotta per tre posizioni che abilitano alla salvezza. Il CUS, che è per lo più svantaggiato negli scontri diretti, vive un momento di grande entusiasmo, che è intenzionato a confermare, sabato a Pontedera, nel derby sul campo della Juve Bellaria. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket, il rilanciato CUS Pisa affronta fiducioso il derby di Pontedera, in DR1

