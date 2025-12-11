Basket trasferta impegnativa a Venturina per il fanalino di coda CUS Pisa in DR1
A tre giornate dalla fine del girone di andata della regular season di Divisione Regionale 1, il CUS Pisa affronta una trasferta impegnativa a Venturina. La situazione in classifica rimane critica, con una sola vittoria e una lotta difficile per risalire, evidenziando le difficoltà fisiche, tecniche e psicologiche della squadra.
Pisa, 11 dicembre 2025 – A tre giornate dalla conclusione del girone di andata della regular season, nel campionato di Divisione Regionale 1, la situazione del Cosmocare CUS Pisa diventa ogni settimana più drammatica, non solo e non soltanto per l’ultima posizione in classifica, con una sola vittoria, a sei punti da CMC Carrara, Castelfranco Frogs e Chimenti Livorno, ma per la rassegnazione mostrata in campo dai cussini, che lottano spesso fino al termine, ma con pause determinanti e senza riuscire mai a trovare il guizzo, fisico, tecnico e psicologico, per conquistare i due punti. Con un andamento che ricorda quello tragico della scorsa stagione in C, terminata con la retrocessione diretta, Fiorindi e compagni sembrano incanalati verso analoga soluzione, senza neanche passare dai play-out. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
*Salerno Basket ’92, doppia trasferta piemontese* ? Nel giro di tre giorni le granatine sfideranno prima Torino e poi Moncalieri Leggi l'articolo completo sul nostro sito! #LiraTv #EseiProtagonista #basket #salerno #torino #moncalieri #dopo #foxes #gius - facebook.com Vai su Facebook
Basket, turno impegnativo per le squadre sarde in B Interregionale - Dopo lo stop forzato della scorsa settimana dovuto al ritiro dal campionato di Ferentino, la Confelici Cagliari torna finalmente in campo per affrontare una delle trasferte più impegnative (ma anche ... Lo riporta unionesarda.it
Basket serie b femminile. Il Palagiaccio a Terni. Una trasferta insidiosa - Dopo la convincente vittoria dell’ultima giornata, il Palagiaccio Firenze Basketball Academy si prepara a una delle trasferte più impegnative della stagione. Segnala lanazione.it