basket trasferta impegnativa a venturina per il fanalino di coda cus pisa in dr1

A tre giornate dalla fine del girone di andata della regular season di Divisione Regionale 1, il CUS Pisa affronta una trasferta impegnativa a Venturina. La situazione in classifica rimane critica, con una sola vittoria e una lotta difficile per risalire, evidenziando le difficoltà fisiche, tecniche e psicologiche della squadra.

Pisa, 11 dicembre 2025 – A tre giornate dalla conclusione del girone di andata della regular season, nel campionato di Divisione Regionale 1, la situazione del Cosmocare CUS Pisa diventa ogni settimana più drammatica, non solo e non soltanto per l’ultima posizione in classifica, con una sola vittoria, a sei punti da CMC Carrara, Castelfranco Frogs e Chimenti Livorno, ma per la rassegnazione mostrata in campo dai cussini, che lottano spesso fino al termine, ma con pause determinanti e senza riuscire mai a trovare il guizzo, fisico, tecnico e psicologico, per conquistare i due punti. Con un andamento che ricorda quello tragico della scorsa stagione in C, terminata con la retrocessione diretta, Fiorindi e compagni sembrano incanalati verso analoga soluzione, senza neanche passare dai play-out. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net