Derthona ha battuto San Martino di Lupari in anticipo, portando a casa la nona vittoria stagionale. La squadra di coach ha dominato fin dall’inizio, senza lasciar spazio alle avversarie. La partita si è giocata oggi, e ora il team guarda con fiducia alle prossime sfide del campionato.

L’Autospeed Derthona conquista la sua nona vittoria nell’anticipo della diciottesima giornata della Serie A1 di basket femminile. La squadra piemontese ha sconfitto in casa l’Alama San Martino di Lupari per 72-70 al termine di un match molto combattuto. Derthona si conferma sempre al quinto posto in classifica, mentre San Martino di Lupari rimane ferma al nono posto. La migliore per Derthona è stata Cornelia Fondren, che ha concluso il suo match con 13 punti, 10 rimbalzi e 6 assist. In doppia cifra ha chiuso anche Nathalie Fontaine (11), mentre ha sfiorato la doppia doppia Pallas Kunaiyi-Akpanah con 9 punti e 13 rimbalzi. 🔗 Leggi su Oasport.it

Basket femminile, Derthona vince l'anticipo contro San Martino di Lupari

La 14ª giornata della Serie A1 femminile si è conclusa senza particolari sorprese per Sassari e San Martino di Lupari, che hanno mantenuto le proprie posizioni.

Il Famila Wuber Schio mantiene la sua imbattibilità in campionato grazie a una netta vittoria contro San Martino di Lupari nella dodicesima giornata di Serie A1 2025-2026 di basket femminile.

A1 F : Ancora una trasferta per l'Alama, anticipo al sabato con DerthonaUn'altra trasferta per le Lupe, in cerca di punti, impegnate sul campo di una delle squadre più in forma del campionato ... pianetabasket.com

Serie A1 femminile - Derthona supera Battipaglia nell'anticipoAutosped G BCC Derthona torna alla vittoria dopo due sconfitte consecutive battendo 71-67 O.ME.PS Battipaglia nell'anticipo della sedicesima giornata di Serie A1. Conte e Kunaiyi firmano ... pianetabasket.com

