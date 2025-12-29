Basket l’impresa dell’Adamant sfuma nel finale | Latina la spunta di misura
L'Adamant Basket sfiora un risultato importante a Latina, giocando una partita intensa e senza timori. Dopo 40 minuti di buona pallacanestro, però, nel finale alcuni errori decisivi e le conclusioni sbagliate hanno impedito di conquistare il risultato. Nonostante l’impegno, la squadra si deve accontentare di una sconfitta di misura, evidenziando i margini di miglioramento e la volontà di reagire nelle prossime occasioni.
Ancora senza lo straniero, l’Adamant accarezza l’impresa a Latina giocando una partita gagliarda per 40’, senza timori reverenziali e con la faccia giusta: nel finale però i tiri aperti di Pellicano e Casagrande non entrano, e il play perde un pallone sanguinoso che regala il successo ai padroni. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Leggi anche: Adamant, fatali gli errori nel finale. Manca il ’killer instinct’ con Latina
Leggi anche: Basket serie B. Adamant, in trasferta sono 4 su 4. A Pesaro la chiude Renzi nel finale
