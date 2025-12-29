Basket l’impresa dell’Adamant sfuma nel finale | Latina la spunta di misura

L'Adamant Basket sfiora un risultato importante a Latina, giocando una partita intensa e senza timori. Dopo 40 minuti di buona pallacanestro, però, nel finale alcuni errori decisivi e le conclusioni sbagliate hanno impedito di conquistare il risultato. Nonostante l’impegno, la squadra si deve accontentare di una sconfitta di misura, evidenziando i margini di miglioramento e la volontà di reagire nelle prossime occasioni.

