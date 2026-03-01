Basket a Pisa vince nettamente come da pronostico la IES con Piombino in DR2

Nella sesta giornata di ritorno del campionato di Divisione Regionale 2, la Devitalia IES Pisa ha vinto con ampio margine contro Piombino, confermando le aspettative della vigilia. La partita si è svolta a Pisa e si è conclusa con un risultato chiaro a favore della squadra di casa. La vittoria ha permesso alla IES di consolidare la posizione in classifica.

Pisa, 1 marzo 2026 – Torna la successo la Devitalia IES Pisa, rispettando il pronostico, in casa con Piombino, nella sesta giornata di ritorno del campionato di Divisione Regionale 2. I biancocelesti di Paolo Campani e Maurizio Neri, sempre avanti, hanno allungato decisamente nella ripresa, mantenendosi così in lotta per un posto nei play-off, in scia dell'ottava Grosseto. LA CRONACA – Partiti bene con un parziale di 11-2 i biancocelesti si sono rilassati, perdendo quasi tutto il margine alla fine del primo quarto (22-19). Nel secondo, la partita è stata in equilibrio, con la IES sempre in lieve vantaggio, fino a due minuti e mezzo dalla fine dal riposo, quando ha tentato una piccola fuga, chiudendo sul 39-31.