Basket il GMV vince nettamente ma non convince in casa con Piombino in DR2

Il GMV ha ottenuto una vittoria schiacciante contro Piombino, ma il risultato non ha lasciato soddisfatti gli spettatori. La partita si è giocata in casa e ha visto i padroni di casa dominare fin dall'inizio, tuttavia alcuni errori offensivi hanno frenato il rendimento complessivo. La squadra ha mostrato buona intensità in difesa, ma in attacco ha faticato a trovare fluidità. La partita si è conclusa con un punteggio ampio, lasciando comunque qualche dubbio sulle reali potenzialità del team.

Pisa, 19 febbraio 2026 – Vince nettamente, ma non convince, il GMV, in casa contro Piombino, nella quarta giornata di ritorno del campionato di Divisione Regionale 2. I biancoverdi di Ghezzano hanno dominato il match fin dal primo minuto, contro la penultima in classifica, limitandosi però al minimo necessario a cogliere i due punti.. LA CRONACA – La partita è stata molto sottotono, per la caratura modesta degli ospiti e per la modalità blanda e, a tratti, superficiale, con cui è stata affrontata dai padroni di casa. Ne è scaturita una gara che ha dato l'impressione di un'amichevole, piuttosto di una gara di campionato.