Bando agrisolare 2026 al via le domande dal 10 marzo 2026 | cosa prevede

Dal 10 marzo 2026 e fino al 9 aprile 2026, le imprese agricole potranno presentare domanda per accedere al nuovo bando agricolare 2026. Grazie allo stanziamento di 800 milioni di euro aggiuntivi, la misura punta al rafforzamento della competitività e della sostenibilità del settore, con un plafond complessivo che raggiunge 3,15 miliardi di euro. Bando agricolare 2026, cosa prevede Al bando possono accedere le imprese del settore agricolo, quelle della trasformazione di prodotti agricoli e le agroindustriali. È quindi una misura rivolta sia al settore primario sia alla filiera di trasformazione (cantine, frantoi, caseifici, magazzini ortofrutticoli, ecc. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

