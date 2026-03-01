Bandiera della pace da record | L’appello a partecipare

Una bandiera arcobaleno lunga circa 500 metri, realizzata più di vent’anni fa a Prato, ha attirato l’attenzione dei partecipanti che si sono uniti all’appello per la pace. L’iniziativa ha coinvolto numerosi cittadini e gruppi locali, unendo persone di diverse età e provenienze in un gesto simbolico. La bandiera è stata stesa in un’area pubblica, diventando protagonista di un evento collettivo.

C’è una bandiera arcobaleno lunga mezzo chilometro, realizzata ormai più di vent’anni fa a Prato. La prima volta che fu dispiegata nella provincia pratese era il 25 aprile del 2003: centinaia di persone, in quell’occasione, si trovarono per protestare contro la guerra in Iraq e chiedere il cessate il fuoco, esibendola nel verde della Calvana. E a quasi cinque lustri di distanza, fra poco meno di un paio di settimane, quella maxi-bandiera è pronta a prendere la via di Gambassi. Lo ha fatto sapere la Pro Loco di Gambassi Terme, annunciando l’evento “La bandiera della pace sulla Via Francigenaì“ (in collaborazione con il circolo Arci I Risorti di Prato) che si terrà il prossimo 14 marzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

