Riparte Eco-schools | oltre 1000 studenti anconetani a partecipare per aggiudicarsi la Bandiera Verde
Riparte il programma Eco-Schools per l’anno scolastico 2025/26 ad Ancona, coinvolgendo oltre 1.000 studenti dell’istituto comprensivo “Cittadella – Margherita Hack”. L’iniziativa mira a promuovere l’educazione ambientale attraverso attività pratiche e sensibilizzazione, con l’obiettivo di ottenere la Bandiera Verde. Un’opportunità per le giovani generazioni di approfondire tematiche sostenibili e contribuire alla tutela del territorio locale.
ANCONA – Riparte il programma Eco-Schools di educazione ambientale anche per l’anno scolastico 202526, con una serie di attività che coinvolgeranno diverse scuole dell’istituto comprensivo “Cittadella – Margherita Hack”. Protagonisti i bambini delle scuole dell’infanzia “Garibaldi”, “Verne”. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
