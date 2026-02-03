Quando Valgimigli ’sventolava’ la bandiera arcobaleno della pace

Quando Valgimigli mostrava la bandiera arcobaleno, la scena attirava l’attenzione di molti. La bandiera della pace, simbolo universale, si incrociava con il nome di Giuseppe Valgimigli, filologo e grecista nato nel 1876 a San Piero in Bagno. In quegli anni, il suo nome si lega a momenti di impegno e di riflessione, anche se oggi pochi ricordano il suo ruolo. La sua figura emerge tra le pagine di storia come esempio di come la cultura possa incontrare l’attivismo.

"La bandiera della pace e Manara Valgimigli. In molti si chiederanno quale nesso possa mai esserci tra la bandiera arcobaleno, ormai simbolo mondiale della rivendicazione della pace, e il grande filologo classico, grecista, scrittore, nato nel 1876 a San Piero in Bagno". (Scomparso nel 1965 a Vilminore di Scalve- BG- dove si trovava dal figlio Giorgio, ndr.). Il nesso c’è, afferma Lorenzo Spignoli, già sindaco di Bagno di Romagna, che poi aggiunge: "Nell’aprile 1949 nacque ufficialmente a Parigi, il Movimento dei Partigiani per la Pace. Le basi comuni stavano nell’avversione all’imperialismo e nella cultura sostanzialmente antifascista degli aderenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

