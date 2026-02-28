trovata morta la balenottera che nuotava nel porto di napoli

Una balenottera è stata trovata morta nel porto di Napoli. La sua presenza era stata segnalata e filmata lunedì, attirando l’attenzione sui social media. La carcassa è stata individuata nelle ultime ore nel medesimo porto. La notizia è stata confermata dalle autorità competenti, che stanno verificando le cause del decesso.

AGI - La sua presenza era stata segnalata lunedì e filmata, diventando virale nei social. Ma la balenottera che aveva nuotato nel porto di Napoli è stata ritrovata morta. A darne notizia la Capitaneria di Porto. Ieri, intorno alle ore 20.50, la nave Bruno Gregoretti della Guardia costiera, in transito all'interno del porto, ha avvistato, in prossimità dell'uscita, la balenottera. Il corpo del cetaceo galleggiava privo di vita. Nelle prime ore della mattinata di oggi, la balenottera è stata trasferita ai cantieri navali Piloda Shipyard, che hanno offerto la disponibilità del sito e dei loro mezzi meccanici e attrezzature.... 🔗 Leggi su Agi.it

