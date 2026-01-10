Il derby degli Shpendi si tinge di azzurro | Stiven batte Cristian l’Empoli espugna Cesena

L’Empoli conquista una vittoria importante sul campo del Cesena, battendolo per 1-0 in una partita caratterizzata da intensità e equilibrio. La sfida, decisa da un episodio all’inizio della ripresa, ha dimostrato la determinazione delle due squadre. Una vittoria che rafforza la posizione dell’Empoli e sottolinea l’importanza della tenacia in un incontro molto combattuto.

CESENA – Una vittoria di carattere, sudore e resilienza. L'Empoli sbanca il Manuzzi piegando il Cesena per 0-1 al termine di una battaglia tattica decisa da un episodio a inizio ripresa e difesa con le unghie fino al 94?. Eroe di giornata è Ilie, autore del gol partita, ma gli applausi vanno divisi equamente con una retroguardia capace di reggere l'urto dell'assedio finale dei padroni di casa. La prima frazione è una partita a scacchi. Tanta tensione, pochi spazi e il gioco ingolfato a centrocampo. Il duello a distanza tra i gemelli Shpendi accende la sfida solo alla mezz'ora: Stiven (Empoli) si fa ipnotizzare da Klinsmann, Cristian (Cesena) spaventa Fulignati allo scadere.

