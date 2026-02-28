Pareggio in famiglia Cristian fa il gol e Stiven l' assist | un punto per uno tra Empoli e Cesena

In una partita tra Empoli e Cesena, i gemelli Shpendi hanno segnato un gol e fornito un assist, contribuendo al risultato di 1-1. Cristian ha realizzato la rete, mentre Stiven ha assistito. I bianconeri tornano in Romagna con un punto, interrompendo una serie di tre sconfitte consecutive. La partita si è conclusa con un pareggio che ha coinvolto entrambi i fratelli in modo attivo.

Un 'pareggio in famiglia' in cui mettono le firme i gemelli Shpendi: Empoli-Cesena finisce 1-1 e i bianconeri tornano in Romagna con un punto interrompendo almeno la striscia negativa di tre sconfitte di fila. Possesso palla in mano all'Empoli ma nel primo tempo sblocca la gara Cristian Shpendi.