Avellino e Juve Stabia derby senza rischi | prevale la paura del gol

Sabato 28 febbraio, al Partenio-Adriano Lombardi, si è disputato il derby tra Avellino e Juve Stabia, caratterizzato da un ritmo lento e poche occasioni da gol. Le due squadre hanno mostrato prudenza in campo, evitando rischi e preferendo un approccio più difensivo. La partita si è conclusa con poche azioni di rilievo e senza che nessuna delle due formazioni si spingesse oltre i limiti della prudenza.

AVELLINO – Il calcio, a volte, è solo una questione di non farsi male.Sabato 28 febbraio, al Partenio-Adriano Lombardi, Avellino e Juve Stabia hanno messo in scena esattamente questo: un esercizio di sopravvivenza mascherato da derby.Finisce 0-0, un risultato che in classifica non sposta una virgola — nove punti di distacco, 39 a 30 — e nell'anima dei tifosi lascia solo il freddo di un pomeriggio sprecato. Davide Ballardini, alla sua prima recita davanti alla curva irpina, ha scelto l'abito del pragmatismo.Dall'altra parte Ignazio Abate, ancora scottato dal Modena, è tornato in Irpinia col braccio corto di chi teme l'imboscata.Ne è nato un match di sguardi e poche carezze, dove la tattica ha mangiato il coraggio e il pallone è diventato un peso di piombo.