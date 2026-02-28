Avellino-Juve Stabia il derby della prudenza | equilibrio e zero reti

Allo Stadio Partenio-Adriano Lombardi si è disputato il derby tra Avellino e Juve Stabia, terminato senza reti. La partita è durata novanta minuti e si è caratterizzata per un ritmo equilibrato, con poche occasioni da gol e molta attenzione alle strategie difensive. Nessuna delle due squadre è riuscita a segnare, portando a un pareggio privo di reti.